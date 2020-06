Ensin palaneesta Volvosta löytyi vainaja – 5 vangittu sekavassa rikosvyyhdissä: "Huumausaineilla epäillään olevan osuutta tapahtumiin"

Auton sisältä löytyi vainaja, jonka poliisi on tunnistanut alle 30-vuotiaaksi joensuulaiseksi mieheksi. Poliisin mukaan autolla oli ennen ulosajoa ajettu kovaa vauhtia pitkin Länsikatua. Autossa ei ollut rekisterikilpiä ajon aikana.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään vanginnut alle 30-vuotiaan joensuulaisen miehen ja naisen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Autopalotutkinta paljasti muita rikosepäilyjä

Nyt autopalon esitutkinnassa on paljastunut muitakin rikosepäilyjä, kuten sunnuntaina Joensuussa tapahtunut törkeä pahoinpitely. Rikoksesta todennäköisyn epäiltynä on vangittu alle 30-vuotias liperiläismies. Uhrina on ollut hänen ikäisensä joensuulainen mies.