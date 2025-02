Lewis Hamiltonilta tyylikäs ele – tällaisen läksiäislahjan Ferrarille siirtynyt F1-tähti antoi entisille työkavereille

Viime kauden jälkeen Ferrarille siirtyneen Lewis Hamiltonin kerrotaan muistaneen noin 3 000:ta entistä työkaveriaan läksiäislahjalla.

12 vuotta Mercedeksellä ajanut, urallaan seitsemän Formula ykkösten maailmanmestaruutta voittanut Hamilton teki brittitaiteilija Paul Ozille toimeksiannon suunnitella kuvan, jonka hän voisi lahjoittaa tallin päämajaan Brackleyssa.

– Ainoa tehtäväni oli keskittyä autoon, ei Lewisiin, joten valitsin Monacon 2019, Oz kertoi sittemmin jo poistetussa Instagram-julkaisussaan, jota siteeraavat muun muassa Crash- ja Planetf1-sivustot.

Kyseisen kisaviikonlopun alla Itävallasta kantautui suru-uutinen Mercedeksen johtoportaaseenkin kuuluneen, omalla kuljettajaurallaan kolme MM-titteliä voittaneen Niki Laudan kuolemasta.

Hamilton ajoi tuolloin paalulta voittoon, ja Mercedeksen auton halo-turvakaari oli maalattu punaiseksi Laudan muistoa kunnioittaen.

Maalauksesta on teetetty 3 000 kopiota, jotka on jaettu Hamiltonin läksiäislahjana Mercedeksen työntekijöille. Mainittu työntekijämäärä on tosin sen verran suuri, että siihen sisältynee myös tallin entisiä työntekijöitä ja eri sidosryhmien jäseniä.

Myös X:ssä on julkaistu kuva maalauksesta.