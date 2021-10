Lewis Hamilton ja Max Verstappen ajautuivat keskinäisiin kolareihin – nyt Hamilton puhuu kaksikon väleistä

F1:ssä tämän kauden mestaruustaisto on ollut luvalla sanoen kiivas ja tapahtumarikas. Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on saanut kovan haasteen Red Bullin Max Verstappenilta, joka johtaa tällä hetkellä sarjaa. Kaksikko on myös osunut yhteen – dramaattisin seurauksin. Hamiltonin mukaan kolarit eivät ole kuitenkaan näkyneet kuskien väleissä.