Suomen paraurheilulegenda Leo-Pekka Tähti myöntää suoraan, ettei ole varma, jatkaako hän enää pikakelausuraansa.

Viisinkertainen paralympiavoittaja ja kahdeksankertainen paralympiamitalisti Leo-Pekka Tähti ilmoitti aiemmin kesällä, että Pariisin paralympialaiset jäivät hänen osaltaan uransa viimeiseksi.

41-vuotias Tähti ei ole kuitenkaan vielä täysin päättänyt, jatkuuko ura vielä muuten.

– Vähän vielä spekulointia siitä, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. On hyvin mahdollista, että en jatka, ja sitten on mahdollista, että jatkan jollakin tasolla. Se, että kilpailenko satasella, en osaa sanoa, Tähti kertoo MTV Urheilulle.

Tällä hetkellä Tähti on keskittynyt pyörätuolikoripalloon ja lisääntyneeseen vapaa-aikaansa.

– Olen tykännyt Pariisin jälkeisestä elämästä, kun on tullut huomattavasti enemmän vapaa-aikaa. Koripallo on pitänyt miehen kiireisenä. Espanjassa pelaan pääsarjassa. Siellä on treenejä joka päivä. Sillä tavalla urheilijaelämä on jatkunut, mutta on tunnit lisääntynyt vuorokaudessa ja pystynyt tekemään uusia asioitakin vähän, Tähti kertoo.

Tähti on Linnan juhlissa jo kymmenennettä kertaa. Ensimmäisen kerran Tähti nähtiin presidentinlinnassa vuonna 2004.

– Siitä on 20 vuotta tasan aikaa. Ei oikein tiennyt, mihin oli tullut. 21-vuotiaana täällä ihmetteli ja olin aika paljon ujompi kuin nykypäivänä. Se oli aika ihmettelyä, Tähti muistelee.