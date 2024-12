Suomalaistähti huippukunnossa MM-kisoihin – "Poikkeuksellisen hyvä syksy"

EM-hopeaa uinnin pitkän radan EM-kisoissa hopeaa voittanut Veera Kivirinta lähtee pian alkaviin lyhyen radan MM-kisoihin huippukunnossa.

Kivirinta voitti EM-hopeaa Belgradin pitkän radan 50 metrin rintauinnissa kesällä. Hieno saavutus poiki Kivirinnalle kutsun Linnan juhliin.

Linnan juhlien jälkeen Kivirinta suuntaa melko nopealla aikataululla Unkariin, sillä sunnuntaina hän lentää lyhyen radan MM-kisoihin Budapestiin. Linnan juhlat ovat vieneet Kivirinnan ajatuksia sopivasti muualle tulevan kisaurakan alla.

– Mulla on ajatukset olleet aika voimakkaasti näissä Linnan juhlissa, mikä on ollut aivan ihanaa, kun ei ole stressannut uinneista ollenkaan. Uskon, että se on tehnyt minulle vain hyvää. Nautin tämän päivän ja alan huomenna stressaamaan niistä kisoista, Kivirinta hymyilee.

Kivirinta kisaa MM-kisoissa 50 metrin ja 100 metrin rintauinnissa. Syksyn harjoitukset ovat menneet Kivirinnan osalta erinomaisesti, mikä osaltaan nostaa odotuksia tuleviin kisasuorituksiin.

– On tietty ollut sairasteluja, mutta se kuuluu tähän syksyyn. Tuloksellisesti on ollut tosi hyvä syksy. Ei mulla aikaisemmin näin hyviä aikoja ole ollutkaan. Innoissaan lähden. Rintauinti on ollut poikkeuksellisen hyvää koko syksyn, niin katsotaan mihin se riittää ja onko tähdet kohdillaan, Kivirinta sanoo.

Kivirinta nähdään ensimmäisen kerran MM-altaassa keskiviikkona 11. joulukuuta, kun vuorossa on rintauinnin 100 metrin alkuerät. Kivirannan päämatkan 50 metrin rintauinnin alkuerät uidaan lauantaina 14. joulukuuta.