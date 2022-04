Lentomatkustajan piessyttä Mike Tysonia saattaa odottaa oikeusjuttu – uhri palkkasi jo lakimiehen

Tysonin aggression kohteeksi joutunut Melvin Townsend on nyt hankkinut itselleen asianajajan. Aikeitaan mies ei ole toistaseksi paljastanut. Aiemmin heti kahakan jälkeen hän kertoi ettei aio viedä asiaa eteenpäin.

Nyt Townsend juristeineen on tullut mahdollisesti toisiin aatoksiin. Lausunnossaan he kertovat, että Townsend on kova Tysonin fani, ja innostus idolin tapaamisesta vei toiminnan liian pitkälle.