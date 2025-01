Mike Tyson laittoi 13 miljoonaa haisemaan

Nyrkkeilylegenda Mike Tyson on ostanut rantakartanokiinteistön hulppeaan 13 miljoonan dollarin hintaan.

Tierra del Rey Estatesin alueella Floridassa sijaitsevassa noin 1 140 neliömetrin suuruisessa kartanossa on kuusi makuuhuonetta ja yksitoista kylpyhuonetta. 2,7 hehtaaria käsittävään tonttiin sisältyvät muun muassa kotiteatteri, kuntosali, viinivarasto, neljän auton autotalli, yksityinen lampi, uima-allas ja kylpylä, majatalo ja ilmastoitu navetta.

Kiinteistö laitettiin ensin myyntiin 17 miljoonalla dollarilla, kun rakennustyöt olivat vielä vaiheessa. Ne valmistuivat viime vuoden lopulla, ja Mike Tyson osti vaimonsa Lakihan kanssa asunnon 9. tammikuuta 13 miljoonalla dollarilla eli noin 12,5 miljoonalla eurolla.

Välittäjä Joseph Jonathan Schneider kuvaili kaupan olleen onnistunut "ammattitaitoa osoittaneiden ja yhteistyötä tehneiden kaikkien osapuolten kanssa".

– Tysonin perhe on ollut arvostettuna asiakkaana ja ystävänä monien vuosien ajan, ja heidän kanssaan on ilo työskennellä, mies sanoi The Palm Beach Postin mukaan.

Realtor.com esittelee Tysonin uusia tiluksia verkkosivuillaan usein kuvin.

Toinen kauppa samalla alueella

Tyson osti samalta Tierra del Rey Estatesin alueelta vasta viime toukokuussa 2,26 hehtaarin tontin 1,69 miljoonalla dollarilla.

Kiinteistö sisältää pienen mökin yksityisen lentokonehallin yhteydessä, ja vieressä on kiitorata, jota Tyson pystyy yksityiskoneella kätevästi hyödyntämään.

Uudelle kartanolle paikalta on matkaa vain 10 minuuttia.

58-vuotias yhdysvaltalaislegenda Tyson tienasi raportoidusti 20 miljoonaa dollaria eli noin 19 miljoonaa euroa viime marraskuussa Jake Paulille häviämästään, Netflixin lähettämästä ottelusta.