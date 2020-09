Lennot ei-minnekään villitsevät maailmalla – Australiassa liput myytiin hetkessä loppuun, Taiwanissa lähdettiin jo lentoon

Puolestaan Taiwanissa on jo tänään lennetty lento, joka palasi samalle kentälle, josta se lähti, kertoo uutistoimisto Reuters. Taiwanilainen lentoyhtiö Tigerair Taiwan lennätti noin 120 matkustajaa ihailemaan Etelä-Koreassa sijaitsevaa Jeju-nimistä lomasaarta, vaikka itse saarelle ei päässytkään nauttimaan auringosta. Rantaloman sijaan kone lensi takaisin lähtöpaikkaansa

"Hyvä diili"

Lennon tarkoituksena on antaa ihmisille maistiaisia normaalista elämästä koronapandemian aikana. Puolestaan lentoyhtiö hyötyy ”maisemalennoista” pitämällä samalla lentohenkilöstönsä lentokykyä yllä.

Rajavalvonnan kiristäminen on aiheuttanut alueella 97,5 prosentin pudotuksen kansainvälisessä lentoliikenteessä, kertoo Association of Asia Pacific Airlines. Puolestaan Taiwanin sisällä lentoliikenne on lähtenyt reippaaseen kasvuun.