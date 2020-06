Lelua järvestä pelastamaan lähtenyt mies oli hukkua Hollolassa – tielle pysäköidyt autot viivästyttivät palomiesten pääsyä rannalle, sup-lautailija meloi hätiin

Pelastustielle parkkeerataan joskus tietoisesti

– Joskus on kyse ajattelemattomuudesta ja joskus ihan tietoisesti rikotaan sääntöjä. Kun tuntuu, että tilaa on ja on hyvä paikka pysäköidä, niin siihen pysäköidään, mutta ei välttämättä oteta huomioon sitä, että hetken päästä saattaa olla avun tarve.