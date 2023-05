Leijonien NHL-tähdet totuttelevat yhä Jukka Jalosen pelitapaan – asiantuntijoilta terävä huomio: "Harvoin näkee"

MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen ja C Moren asiantuntija Ari Vallin toteavat Vilttiketju-ohjelmassa, että Suomen pelaamisessa on yhä sekavuutta. Varsinkin Leijonien NHL-pelaajat hakevat vielä uomiaan Leijonien pelitavan toteuttamisen suhteen.

– Meillä on paljon taitoa ja fiksuja pelaajia. Ideat on hyviä. Ne, jotka ovat tulleet Pohjois-Amerikasta hieman eri pelityylistä, ovat erittäin fiksuja pelaajia. Ehkä on hyväkin antaa heidän pikkuisen oivaltaa se, kun rinnalla on paljon pelaajia, jotka ovat tottuneet pelaamaan EHT:lla Jukka Jalosen pelitapaa. Videoita varmasti pyöritellään, mutta veikkaan, että viisikot kokoontuu aika paljon ja käy omia vaihtojaan läpi.