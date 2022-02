Leijonien Jukka Jaloselle ylistystä maailmalla – "Jos minulla olisi NHL-seura…"

– Jos minulla olisi NHL-seura, jonka pelaajisto on taitotasoltaan keskitasoinen mutta täynnä tahtoa ja joka on jumissa sarjan keskikastissa, olisi hullua olla palkkaamatta Jukka Jalosta, kirjoitti Szemberg.

– Jalonen on mahtava valmentaja, joka on vienyt Suomen kultaa nuorten MM-kisoissa, MM-kisoissa ja nyt olympialaisissa. Kysymysmerkit: kokemus (hän ei ole valmentanut Pohjois-Amerikassa), ikä (hän on melkein 60-vuotias) ja kielitaito (hänen englantinsa ei ole erityisen hyvää), näki Miller.