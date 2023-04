Leijonat-pakki napautti ensimmäisen A-maajoukkuemaalinsa – voittokulku jatkuu: "Minulle ei tule yleensä liikaa paikkoja"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Leijonat on voittanut kevään kaikki kolme harjoitusotteluaan. Suomi ja Tanska iskevät uudelleen yhteen perjantaina Porissa.

Kova kilpailutilanne

Kilpailu MM-lipuista on tällä hetkellä poikkeuksellisen kovaa Leijonissa, johon saattaa tulla vielä NHL:stä ja Euroopan sarjoista useampi vahvistus. Joukkueen kapteeni Marko Anttila kertoo kovan kilpailutilanteen näkyvän.

– Se näkyy jäällä halukkaana pelinä. Näytöt annetaan kuitenkin jäällä. Mutta hienoa on se, että meillä on siitä huolimatta yhtenäinen joukkue, ja Leijonissa on aina mahtava joukkuehenki – oli joukkueessa ketä tahansa, Anttila muistutti.