Leijonat shokeerasi jo Kanadaa – Connor McDavid murahti: "Rumaa!"

Kanadan ykköstähti Connor McDavid ei pitänyt siitä, miten Suomi meinasi päästä oikein kunnolla peliin mukaan maiden 4 Nations -kohtaamisessa.

Raportti ja seuranta: Leijonat horjutti loppuhetkillä Kanadaa – finaalipaikka jäi haaveeksi

Kanada johti peliä kahden erän jälkeen 4–0. Pitkään näytti siltä, että vaahteranlehdillä ei ole mitään hätää, kun Suomi ei meinannut saada kuparista rikki.

Esa Lindell sai ja loppuhetkillä Suomi pääsi lähelle, kun Mikael Granlund iski kaksi osumaa.

Jutun yläreunan videolla kuvaa Granlundin osumasta.

Yhtäkkiä Suomi oli jo maalin päässä.

Kanadan ykköstähdeltä Connor McDavidiltä kysyttiin pelin jälkeen Sportsnetin haastattelussa siitä, millaista oli katsoa, kun ote meinasi kirvota oikein kunnolla punapaitojen käsistä.

– Olihan se rumaa! Ruma tapa päättää peli, todella. He pääsivät aivan liian lähelle. Tapoimme sitä ennen ihan hyvin aikaa, mutta sitten kävi noin. Iso maali ”Sidiltä”, McDavid mietti, viitaten Sidney Crosbyn ratkaisevaan 5–3-osumaan.

Crosby katkaisi Leijonien selkärangan, kun hän laittoi kiekon tyhjiin.

Kanada otti täten 5–3-voiton ja se varmisti paikkansa torstain finaalista.

Siellä vastaan asettuu Yhdysvallat.

– Saimme hyvän alun ja pystyimme nappaamaan voiton. Se on kuitenkin se, millä on väliä. Torstaina on huippuvääntö tiedossa, McDavid herkutteli.