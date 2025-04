Aleksander Barkov ehdolla NHL-palkinnon saajaksi

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on ehdolla kuluvan NHL-kauden King Clancy Memorial -palkinnon saajaksi.

NHL kertoo, että palkinto myönnetään pelaajalle, joka on osoittanut johtajan ominaisuuksia niiin jäällä kuin sen ulkopuolella.

Palkittu pelaaja on myös tehnyt merkittävää humanitaarista työtä yhteisössään, kun huomioon otetaan myös hänen inspiroivuus, aktiivinen osallistuminen sekä positiivinen vaikutus omaan yhteisöönsä.

Palkinnon voittaja palkitaan 25 000 dollarin lahjoituksella, joka suunnataan hänen toivomaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Lisäksi voittajalla on tilaisuus ohjata seuralleen enintään 20 000 dollarin arvoinen rahapotti, jonka tarkoituksena on järjestää erityinen hyväntekeväisyystempaus liittyen hänen tukemaansa asiaan.

Jokainen 32 NHL-seura valitsi oman ehdokkaansa ja voittajan valitsee valintakomitea, johon kuuluvat liigan komissaari Gary Bettman, aiemmat King Clancy Memorial -palkinnon voittajat sekä NHL Foundation Player Award -palkinnon saajat.

Kauden 2024–25 King Clancy Memorial Trophy -ehdokkaat:

Anaheim Ducks: Radko Gudas

Boston Bruins: Charlie McAvoy

Buffalo Sabres: Alex Tuch

Calgary Flames: Jonathan Huberdeau

Carolina Hurricanes: Jordan Staal

Chicago Blackhawks: Connor Murphy

Colorado Avalanche: Devon Toews

Columbus Blue Jackets: Zach Werenski

Dallas Stars: Matt Duchene

Detroit Red Wings: Jeff Petry

Edmonton Oilers: Darnell Nurse

Florida Panthers: Aleksander Barkov

Los Angeles Kings: Kevin Fiala

Minnesota Wild: Frederick Gaudreau

Montreal Canadiens: Nick Suzuki

Nashville Predators: Ryan O’Reilly

New Jersey Devils: Jack Hughes

New York Islanders: Matt Martin

New York Rangers: Adam Fox

Ottawa Senators: Brady Tkachuk

Philadelphia Flyers: Garnet Hathaway

Pittsburgh Penguins: Kevin Hayes

San Jose Sharks: Mario Ferraro

Seattle Kraken: Jaden Schwartz

St. Louis Blues: Colton Parayko

Tampa Bay Lightning: Victor Hedman

Toronto Maple Leafs: Mitch Marner

Utah Hockey Club: Alexander Kerfoot

Vancouver Canucks: Quinn Hughes

Vegas Golden Knights: Jack Eichel

Washington Capitals: Tom Wilson

Winnipeg Jets: Adam Lowry