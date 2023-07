Lehtisaaren perijättären isältä ärhäkkä palopuhe käräjillä: "Mikä näitä miehiä vaivaa?"

Pako hotelliin ja suojelurahat

Oliko uhka todellinen?

Lehtisaaren rikosvyyhdissä syytettyjen puolustus on kuitenkin tuonut näitä tapahtumia ilmi käräjäoikeudessa useampaan otteeseen, sillä puolustuksen pyrkimyksenä on läpi oikeudenkäynnin osoittaa, että 27-vuotiaan miehen lesken kertomuksia ei tulisi pitää luotettavina.

Leskeä on kuultu oikeudessa muun muassa viime tammikuun tapahtumiin liittyen, sillä hän oli kertomansa mukaan itse paikalla kun hänen aviomiestään pahoinpideltiin rajusti Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevassa arvoasunnossa.

Hänen mukaansa leski on vain halunnut auttaa 34-vuotiasta naista, sillä on tiennyt tammikuun tapahtumien valossa, että jotain vieläkin pahempaa voisi tapahtua.

"Siinä vaiheessa mukaan tulivat nämä perskärpäset"

Miehen mukaan hänen tyttärensä on joutunut muun muassa rajun lähisuhdeväkivallan uhriksi useamman kerran eri parisuhteissa.

– Mikä näitä miehiä vaivaa? Että kun on kaunis, koulutettu ja vielä varakaskin nainen, pitääkö sitä aina hakata. Tämä on ollut isälle kauheaa katsoa, mies sanoi.

– Hänelle on kannettu viinaa ja huumeita. Hänet on hakattu sairaalaan. Tämä on ihan järkyttävää, hän jatkoi.