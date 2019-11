Lehti: Koululaiset ja "hopeahiukset" osoittivat yhdessä mieltä – Hongkongissa vaaditaan yhä demokratiauudistuksia

Lauantain rauhanomaisen mielenosoituksen organisoivat koululaiset ja "hopeahiuksiksi" kutsuttu iäkkäiden kansalaisten ryhmä. Järjestäjien mukaan tarkoitus on osoittaa, että mielenosoittajien tavoitteet yhdistävät ihmisiä ikäluokasta riippumatta.

– Ikäeromme voivat olla suuria, mutta on inspiroivaa, että me kaikki pyrimme kohti samoja ideologioita. Monet meistä ovat väitelleet vanhempiemme kanssa politiikasta ja mielenosoituksista, mutta on inspiroivaa, että monet iäkkäät ihmiset tukevat meitä yhä, sanoi mielenosoituksen nuoremmasta päästä oleva Phoebe Tang lehden mukaan.