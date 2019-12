Hongkongissa mielenosoittajat muodostivat ihmisketjuja, poliisi otti kiinni useita mielenosoittajia

– (Demokratia)liike on nyt tavallaan pullonkaulassa. Toivottavasti valtava osallistujamäärä huomisella (keskiviikkona) marssilla voisi palauttaa ihmisten intohimon, hän lisäsi.

Xi kuvasi kaupungin viimeaikaista tilannetta huolestuttavaksi

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista. Poliiseja on vaadittu myös vastuuseen voimankäytöstään.

Lisäksi Hongkongin hallintojohtajan valintamenettely on ollut yksi Hongkongin poliittisista kiistakapuloista. Demokratiamieliset ovat toivoneet vapaata ehdokasasettelua ja yleistä äänioikeutta. Nykyinen hallintojohtaja Carrie Lam on hyvin Kiina-myönteinen ja Manner-Kiina on toistuvasti ilmaissut tukensa Lamille.