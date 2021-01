Lehti: Britanniassa valmistaudutaan perumaan syöpäleikkauksia koronapandemian vuoksi

Britanniassa todettiin lauantaina yli 57 000 uutta koronatartuntaa, ja paine lontoolaissairaaloissa on käynyt kovaksi tehohoitoa tarvitsevien potilaiden vuoksi. Nyt suunnitelmissa olevat leikkausten perumiset eivät koske sellaisia potilaita, jotka tarvitsevat leikkaushoitoa välittömästi.

– Lontoolaiset saavat jatkossakin syöpähoitoa ja leikkauksia tehdään, jos tilanne on vakava. Kiireellisiä syöpäleikkauksia ei peruta, Britannian terveysviranomaisen NHS:n Lontoon aluejohtaja David Sloman vakuuttaa lehdelle.

Leikkausten siirtäminen voi olla kohtalokasta

Britanniassa on viimeisten viiden päivän aikana todettu päivittäin yli 50 000 uutta koronavirustartuntaa. Lauantaina maassa vahvistettiin 445 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Britanniassa yhteensä todettu tilastosivusto Worldometerin mukaan noin 74 600. Miljoonaa asukasta kohden virukseen liittyviä kuolemia on maassa todettu noin 1 100. Suomessa vastaava suhdeluku on 101.