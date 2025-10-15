New York Rangersin NHL-kausi on alkanut historiallisesti. Seuran kannalta ikävä puoli on, että historiallisuus on negatiivista sorttia.
Rangers on kerännyt viidestä alkukauden ottelustaan kaksi voittoa. Kumpikin pistepotti on irronnut vieraskentältä.
Madison Square Gardenissa onkin ollut sitten todella hiljaista.
Viime yönä joukkue hävisi kotipelinsä Edmontonille maalein 0–2. Rangers jäi kahdessa aiemmassakin kotiottelussaan ilman maaleja, kun Washington (0–1) ja Pittsburgh (0–3) kävivät hakemassa täydet pisteet.
ESPN tietää kertoa, että Rangers on NHL-historian ensimmäinen joukkue, joka on hävinnyt kolme ensimmäistä kotipeliään tekemättä maaliakaan.
Esimerkiksi supertähti Artemi Panarin on edelleen ilman maalia.
Vieraspeleissä homma on ollut vapautuneempaa. Buffalossa syntyi neljä maalia, Pittsburghissa kuusi.