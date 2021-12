Lauri Markkasen kaukoheitto on nyt pahasti kateissa – karu tilasto viime otteluista

Cleveland saavutti ensimmäisellä neljänneksellä lähes 20 pisteen johdon, mutta New Orleans ohitti Clevelandin lopulta viimeisellä neljänneksellä.

Markkasen kaukoheitto on ollut kateissa jo pidempään. Viimeisessä viidessä ottelussaan suomalaislaituri on yrittänyt 24 kertaa kaaren takaa, ja vain kolme yrityksistä on uponnut sisään.