Lauri Markkaselle yllättävä tv-työ

Koripalloilija Lauri Markkanen on nimetty Pikku Kakkosen liikuntakummiksi. Ylen tiedotteessa kerrotaan, että Pikku Kakkosen kummi on positiivisuutta ympärilleen välittävä henkilö, joka rohkaisee lasta leikkiin, omaan ajatteluun ja uuden oppimiseen. Kummi tarjoaa kaikki lapset tasa-arvoisesti huomioivan myönteisen, rohkaisevan ja turvallisen aikuisen mallin.

– Lasten liikkuminen on minulle erittäin tärkeää. Pikku Kakkonen oli olennainen osa omaa lapsuuttani, ja nyt se on mukana myös omien lasteni arjessa. Olen itse saanut kasvaa liikunnallisessa ympäristössä, ja nyt on minun vuoroni antaa takaisin. On suuri kunnia toimia Pikku Kakkosen kummina ja yhdessä innostaa lapsia liikkumaan, Markkanen sanoo Ylen tiedotteessa.