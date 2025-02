Lauri Markkanen: Kurja lukema

Lauri Markkanen oli viidennentoista kerran tällä kaudella sivussa kokoonpanosta, kun Utah Jazz kärsi 101–118-kotitappion Sacramento Kingsille NBA-koripalloliigassa.

Selkävaivaiseksi ilmoitetun Markkasen lisäksi Utahin kärkipelaajista John Collins ja Collin Sexton puuttuivat miehistöstä. Collinsin ilmoitettiin kärsivän selkävaivoista ja Sextonin nilkkavammasta.

Liigan keskitason ja häntäpään joukkueita vastaan Utah on pitänyt kärkipelaajansa sivussa varmistaakseen runsaasti tappioita.

Utah on NBA:n länsilohkossa viimeisenä 44 tappiolla 58 ottelusta. Huonompi voittosuhde on vain itälohkon hännänhuipulla Washington Wizardsillta, joka Utah kohtaa ensi viikon keskiviikkona. Toinen lähipäivien tärkeä ottelu Jazzille on sunnuntain peli New Orleans Pelicansia vastaan.

Pelicans ja Wizards tavoittelevat Utahin tavoin vahvimmin ensi kesän varaustilaisuuden ensimmäistä valintaa.