Laulaja Jessie J:llä on syöpä

Brittilauluja Jessie J:llä, 37, on syöpä. Hän kertoo asiasta someseuraajilleen.

Brittilaulaja Jessie J kertoo Instagramissa, että hänellä on todettu rintasyöpä. Hän kuitenkin korostaa, että kyseessä on varhaisvaiheen rintasyöpä.

Hän kertoo, että mietti pitkään, haluaako jakaa tiedon julkisesti. Hän kuitenkin tuli siihen tulokseen, että asiasta julkisesti puhuminen auttaa myös häntä itseään prosessoimaan asiaa.

– Syöpä on perseestä kaikissa muodoissa, mutta pidän kiinni sanasta "varhainen", hän sanoo videolla.

Hän kertoo, että hän on käynyt läpi useita testejä ja pian hänellä on edessään leikkaus.

– Aion kadota hetkeksi leikkauksen ajaksi. Palaan sitten massiivisten rintojen ja uuden musiikin kera takaisin, Jessie J vitsailee.

Muun muassa laulaja Rita Ora on kommentoinut uutista ja lähettää paljon tsemppejä Jessie J:lle.

– Olet kirjaimellisesti suosikkini ja rukoilen puolestasi. Sinä pystyt tähän. Äidilläni oli rintasyöpä ja tiedän, että leikkaus ja kaikki hoito tässä asiassa on henkisesti rankkaa, joten olen täällä sinua varten, Ora kirjoittaa.

Jessie J sai esikoislapsensa vuonna 2023. Vuonna 2021 hän kertoi saaneensa keskenmenon.

Jessie J:n hittibiisejä ovat Mama Knows Best, Domino, Flashlight ja Who You Are.