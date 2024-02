Kantritähti Toby Keith, 62, on kuollut – sairasti vatsasyöpää

Kantrilaulaja Toby Keith on kuollut 62-vuotiaana. Asia selviää hänen perheensä X-palvelussa jakamassa lausunnossa. Keith nukkui pois rauhallisesti maanantai-iltana 5. helmikuuta perheensä ympäröimänä.

Laulaja tunnetaan muiden muassa kappaleista Red Solo Cup ja Should Have Been a Cowboy.