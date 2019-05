Lässähdys vai ei? Suurlähettiläs näkee Arktisen neuvoston kokouksessa onnistumisia: "Nyt puhutaan kahdesta ihan eri kokouksesta – missähän media on ollut mukana?"

Julistuksen laatimisen on spekuloitu epäonnistuneen etenkin USA:n takia. Yhdysvaltalaismediat kertoivat jo ennen kokousta, että USA yritti saada sanan "ilmastonmuutos" pois loppuasiakirjaluonnoksesta.

– On puhuttu, että tämä oli kriisi ja skandaali, että näin kävi. Me näemme ehkä valoisammin. On hyvä asia, että muut maat eivät olleet valmiita tekemään näin isoja kompromisseja ja lakaisemaan ilmastonmuutosta maton alle, Harkki sanoi.