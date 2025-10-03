Lapissa Kittilän Levillä ja Koillismaalla Kuusamon Rukalla avataan tänään laskettelukausi.
Molemmissa hiihtokeskuksissa laskettelukausi on mahdollista avata säilölumen ansiosta.
Levillä on mahdollisuus päästä myös hiihtämään ladulle.
Levi ja Ruka ovat molemmat merkittäviä talviurheilukeskuksia. Ne tunnetaan myös siitä, että niissä järjestetään marraskuussa hiihtolajien maailmancupin osakilpailuja.
Pujottelun osakilpailuja lasketaan Levillä marraskuun puolivälissä. Rukalla puolestaan nähdään marraskuun viimeisenä viikonloppuna maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn kärkinimet.