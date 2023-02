Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely nopeutuu lokakuussa – esitutkinta toimitettava kiireellisesti esimerkiksi seksuaalirikosta epäiltäessä

Jatkossa tuomioistuimessa pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta.

Esitutkinta on toimitettava kiireellisesti, jos rikoksen uhri on alle 18-vuotias ja epäilty rikos on seksuaalirikos tai kohdistunut uhrin henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan. Myös päätös syytteen nostamisesta pitää tehdä kiireellisesti.