Lapin tulvahuippu todennäköisesti ohi – tilanne voi vielä muuttua nopeasti

– Siellä on aika kova sade. Sellainen 25 millimetriä on ilmeisesti tulossa nyt Torniosta koilliseen Ivalon suuntaan tällainen saderintama, joka osuu Kittiläänkin aika hyvin, Vehviläinen kertoo MTV Uutiset Livelle.– Vehviläinen kertoo kuitenkin, että tämän hetkinen tilanne on aika rauhallinen, vaikka teitäkin on paikoin poikki.