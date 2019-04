Lännen Media: Rikollisjärjestö United Brotherhood valtaa vankiloita ja alistaa muita vankeja – "Pakottaa väkivallan avulla muut toimimaan tahtonsa mukaan"

Lännen Media on saanut vahvistuksen tiedoille eri viranomaisilta. Sen mukaan esimerkiksi vankiloissa tapahtuva huumekauppa on vahvasti United Brotherhoodin hallinnassa. Vankiloiden sisällä ryhmä on Lännen Median mukaan alistanut muut rikollisryhmittymät ja vangit käskyvaltansa alle.