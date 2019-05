Lännen Media: Kirkolle tulvii tukihakemuksia köyhiltä perheiltä –"Osa tippumassa kyydistä kovaa vauhtia"

Ulosotossa voi olla päivähoitomaksuja

Hätkähdyttävää ilmiössä on se, että perheillä voi olla ulosotossa laskuja, jotka kaikki ovat julkisen palvelun asiakasmaksuja, kuten päivähoitolaskuja. Joillakin perheillä ei ole varaa edes peruspalveluihin.

– Taustalla voi olla avioero, ylivelkaantumista, sairastumista tai työttömäksi joutumista. Hakijoissa on paljon perheitä, joille on kertynyt hyvin paljon luottoja ja lainaa. Tämä näkyy siinä, että perheille on ylivoimaista hankkia lapsille samoja asioita kuin kaikille muille, kuten kännyköitä, tietokoneita ja polkupyöriä, Kirkon diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen kertoo Lännen Medin lehtien haastattelussa.