Lämpömittarissa 26 asteen hellelukemat: Tuulenpuuskat voimistumassa

Voimakkaista tuulista huolimatta päivä on ollut maan etelä- ja keskiosissa helteinen ja aurinkoinen. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on ollut tänään korkeimmillaan Varsinais-Suomessa Salossa, jossa lämpömittarin lukema on kohonnut 26 asteeseen. Bergman arvioi, että lämpötila voi vielä päivän aikana nousta entisestään.