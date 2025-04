Sääsyöksy! Pekka Pouta: Pudotus jopa 20 astetta

Säässä tapahtuu loppuviikon aikana valtava muutos, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Keskiviikko ja torstai tarjoilevat lähes kesäistä lämpöä etenkin maan eteläosassa. Jopa 17 asteen lämpötilat eivät kuitenkaan kestä kauaa.

– Lämpöisin paikka on aivan etelärannikko. Siellä on jopa yli 15 astetta tänään ja huomenna! Pohjoisessakin on lämmintä.

Sen jälkeen sää ottaa melko lailla täyskäännöksen, ja lauantaihin mennessä kesäiset päivät ovat vain kaukaisia muistoja. Lämpötila putoaa pohjoisessa pakkaselle ja muuallakin maassa nollan tuntumaan.

– Erittäin raju kylmeneminen. Yli 15 astetta kylmempää (kuin keskiviikkona) ja tuntuu vielä kylmemmältä viiman takia, Pouta ihmettelee.

Poikkeuksellisen raju muutos selittyy pitkälti tuulen suunnalla. Lämmin föhntuuli puhaltaa vielä torstain ajan, mutta sitten matalapaine siirtyy itään.

Kolea pohjoistuuli tuo mukanaan kylmää ilmaa aina etelään asti.

– Kylmenemisen yhteydessä voi tulla pientä lumisadetta. Jos jotain sataa niin se on lunta, Pouta summaa.

