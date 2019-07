Lämpöaallot yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä – tänä kesänä Eurooppa on korventunut helteessä: "Ennätykset eivät vain rikkoontuneet, ne suorastaan murskaantuivat"

Kuluvan kesän lämpöennätys on rikkoutunut Porvoon Emäsalossa. Uusi kesän ennätys on 33,7 astetta. Suomen vanhimmalla sääasemalla Helsingin Kaisaniemessä on mitattu tänään aseman historian ylin lämpötila: 33,2 astetta. Viime päivinä kaikkien aikojen lämpöennätyksiä on rikottu eri puolilla Eurooppaa. Ilmastonmuutoksen myötä lämpöaallot voimistuvat ja yleistyvät.