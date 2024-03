Lakot pysäyttävät Metsä Groupin kartonkitehtaiden ja sahojen tuotannon

"Pitkittyneillä lakoilla on merkittäviä vaikutuksia"

– Metsä Groupilla on Suomessa on 21 tehdasta, joihin pitkittyneillä lakoilla on merkittäviä vaikutuksia. Ne ovat ilmoitettua kolmea lakkoviikkoa pitkäkestoisemmat, ja tilanteen normalisoituminen vie kuukausia, yhtiö tiedottaa.