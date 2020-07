Lahtelaisnaisen epäillään tehtailleen 16 petosta muutamassa kuukaudessa: poliisin mukaan nainen huijasi uhreiltaan maksun tavarasta, jota ei edes aikonut luovuttaa

Epäillyt petosrikokset on tehty sähköisillä tiedonsiirtovälineillä. Tyypillinen tekotapa on poliisin mukaan ollut se, että nainen on erehdyttänyt uhrin maksamaan naisen pankkitilille kauppahinnan tavarasta, jota naisella ei ollut tarkoitustakaan luovuttaa ostajalle.