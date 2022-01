Lähteiltä arvio Lauri Markkasen huilin pituudesta

Markkanen oli poissa Cavaliersin tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatusta ottelusta New York Knicksia vastaan. Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaffin mukaan Markkasen vammaa arvioidaan yhä eikä poissaolon pituudesta ole varmuutta, mutta jokunen ottelu suomalaiselta jää joka tapauksessa vielä väliin.

Cleveland selvitti kotipelinsä New Yorkia vastaan niukasti 95–93, ja joukkue on liigan itälohkossa viidentenä. Seuraavaksi vastassa on lohkonelosena oleva liigan puolustava mestari Milwaukee Bucks torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.