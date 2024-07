Lähes kuukausi sitten kadonneen brittiteinin ruumiin uskotaan löytyneen Teneriffalla

Espanjan poliisi on kertonut Espanjan kansalliskaartin vuoristo- ja luolapelastuksen erikoisjoukkojen löytäneen ruumiin Mascan alueelta 29 päivää jatkuneiden etsintöjen jälkeen.

Akun loputtua Slaterin ystävät olivat tarkistaneet hänen viimeisen sijaintinsa, joka johti noin 10 tunnin kävelymatkan päähän Rural de Tenon kansallispuistoon, joka on retkeilijöiden suosimaa aluetta Teneriffalla.

Maasto vaikeutti etsintöjä

Slaterin katoamisalueen maantieteellisen sijainnin on kerrottu vaikeuttaneen etsintöjä huomattavasti.

– Espanjan kansalliskaarti on ilmoittanut meille tänään, että he ovat löytäneet miehen ruumiin ja merkit viittaavat siihen, että kyseessä on Jay Slater, lausunnossa todetaan.