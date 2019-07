Lähes 60-vuotiasta naista epäillään murhan yrityksestä Turussa – poliisi vaikenee

Rikoksen epäillään tapahtuneen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Lähes 60-vuotias nainen on vangittu tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa rikoksesta epäiltynä.

MTV Uutisten tiedossa ei ole, kuinka monta henkilöä tapahtuneeseen liittyy ja millaisissa olosuhteissa epäity rikos on tapahtunut.

Rikoslain mukaan murha on tappo, joka on tehty vakaasti harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai kohdistuen järjestystä tai turvallisuutta virkansa puolesta ylläpitäneeseen virkamieheen tai virkamieheen tämän virkatoimen vuoksi. Lisäksi teon on oltava kokonaisuutena arvostellen törkeä.