Poliisi tutkinut hiljaa epäiltyä murhan yritystä Vantaalla – 19-vuotias vangittu epäiltynä

Rikos tapahtui yksityisasunnossa, ja siitä on vangittu vuonna 2001 syntynyt mies todennäköisin syin epäiltynä.

Tapauksesta ei ole tiedotettu julkisuuteen. Tapauksen tutkinnanjohtaja kertoo, että yksi syy valinnalle olla tiedottamatta tapauksesta on se, että se on tapahtunut yksitysasunnossa. Yleisellä paikalla tapahtuneesta teosta olisi tiedotettu matalammalla kynnyksellä.

Muuten poliisi on tapauksesta vaitonainen. Rikoksella on yksi uhri, jonka poliisi paljastaa olevan eri ikäluokkaa teosta vangitun 19-vuotiaan kanssa. Osapuolet myös tuntevat toisensa entuudestaan. Rikoksen motiivi on yhä selvitysasteella, eikä poliisi kommentoi edes sitä, epäilläänkö teosta mahdollisesti muita henkilöitä.