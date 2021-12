Vankilassa viruvien toimittajien määrä nousi taas uuteen ennätykseen – "Autoritaaristen hallintojen tunnusmerkki"

Vankilaan pantujen journalistien määrä on tänä vuonna jälleen noussut uuteen ennätykseen, kertoi sananvapautta puolustava ja toimittajia suojeleva Committee to Protect Journalists -järjestö (CPJ) torstaina. Kyseessä on jo kuudes perättäinen vuosi, kun edellisen vuoden luku ylittyy.