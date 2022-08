Lähes 5  600 ukrainalaista aloitti syyslukukauden Suomessa

Eniten osallistuvien määrät ovat kasvaneet esi- ja perusopetuksessa sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Suurin ryhmä on näistä jälkimmäisin. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on nyt noin 3 700 ukrainalaista. Heitä oli elokuun alussa noin 3 000. Esiopetuksessa ukrainalaisia on 270 ja perusopetuksessa noin 370 ukrainalaislasta ja -nuorta.