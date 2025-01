Jalkapallon menestyspestille lyötiin päätepiste

Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen menestysvalmentaja Didier Deschamps jättää päävalmentajan tehtävänsä joukkueessa vuoden 2026 MM-kilpailujen jälkeen. Deschamps vahvisti asian ranskalaisen tv-kanavan TF1:n haastattelussa.

Deschamps valmensi Ranskan MM-kultaan 2018 ja MM-hopealle 2022. Ranskalaisen valmennuspesti on ollut erittäin pitkä, sillä hän aloitti Ranskan päävalmentajana jo vuonna 2012.

– Työni loppuu silloin (2026), koska sen on loputtava jossain vaiheessa. Se on mielessäni selvää. Olen tehnyt työtäni samalla halulla ja intohimolla, jotta Ranskan joukkue pysyy korkeimmalla tasolla, mutta 2026 on sopiva hetki siirtyä eteenpäin, Deschamps sanoi TF1:lle.

Pelaajaurallaan Deschamps kipparoi Ranskan maailmanmestaruuteen 1998 ja Euroopan mestaruuteen 2000. Deschampsin lisäksi vain Mario Zagallo ja Franz Beckenbauer ovat voittaneet jalkapallon miesten MM-kultaa sekä pelaajana että päävalmentajana.