Lähde: Tähtipuolustaja Mikko Lehtosesta karmea uutinen

Tähtipuolustaja Lehtonen pelasi viime viikolla Karjala-turnauksessa Helsingissä Suomen maajoukkuepaidassa Venäjää ja Tshekkiä vastaan, mutta loukkaantui Tshekki-koitoksessa lauantaina. Lehtonen ei ollut enää pelaavassa kokoonpanossa sunnuntaina Ruotsia vastaan. RIA Novostin sisäpiirilähteen mukaan Lehtosella on edessään pitkä huili.

Lehtonen on pelannut SKA:ssa kuusi ottelua, ja hän on summannut heti ensimmäisessä pelissä syntyneet tehopisteet 1+2=3. Karjala-turnauksessa hän sai tililleen yhden syöttöpisteen, ja Lehtonen on ollut myös Suomen olympiaspekulaatioissa vahvasti mukana.