Mikko Lehtonen löysi uuden seuran

Lehtonen on pelannut urallaan yhteensä 26 NHL-ottelua Torontossa ja Columbuksessa. KHL-kokemusta Lehtosella on SKA:n lisäksi Jokereista. Lehtonen on Pekingin olympiavoittaja ja vuoden 2019 maailmanmestari. Puolustaja on myös mukana Leijonien MM-joukkueessa.