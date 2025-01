Lähde: Nyt tipahti mehevä tieto kaupatusta Mikko Rantasesta

Carolina Hurricanesiin kaupattu Mikko Rantanen hyppää välittömästi uuden joukkueensa kokoonpanoon, kertoo NHL-sisäpiiritoimittaja Elliotte Friedman.

Supertähtitason laitahyökkääjä Rantanen siirtyi viime yönä massiivisessa pelaajakaupassa Coloradosta Carolinaan.

NHL-toimittaja Elliotte Friedmanin X-julkaisun mukaan Rantasen on tarkoitus pelata heti ensi yönä puoli kolmelta Suomen aikaa, kun Hurricanes kohtaa vieraskentällä New York Islandersin. Myös Chicagosta Carolinaan hypännyt Taylor Hall on Friedmanin mukaan joukkueen kokoonpanossa.

Carolina Hurricanes julkaisi otteluennakon alkuillasta, jossa seura muotoili uusien pelaajien debyytin olevan vielä epävarma. Joukkue ei siis ole vielä vahvistanut Rantasen ensiesiintymistä.

Coloradoon treidissä siirtyneet Jack Drury ja Martin Necas pukevat puolestaan Friedmanin mukaan heti Colorado Avalanchen paidan päälleen, kun joukkue kohtaa muutaman tunnin kuluttua Bostonin.

Muokkaus klo 18.26: Lisätty tieto, ettei Carolina ole vahvistanut Rantasen debytoivan.

LUE MYÖS: Coloradolta tunteikas ylistys seuran jättävälle Mikko Rantaselle