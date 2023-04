Lähde: Näyttelijä Jamie Foxx, 55, on edelleen sairaalahoidossa

Maanantaina 17. huhtikuuta asiasta tietävä lähde kertoi CNN:lle, että Foxx on edelleen sairaalassa. Corinne Foxx kertoi viime viikolla Instagramissa, että nopean reagoinnin ja hyvän hoidon ansiosta Foxx on koko ajan toipumassa.

Foxx on ollut Atlantassa kuvaamassa Netflix-elokuvaa Back in Action, jossa muun muassa Cameron Diaz on mukana. Lähde kertoi aiemmin CNN:lle, että Foxxin komplikaatio ei tapahtunut kuvauspaikalla ja häntä ei kuljetettu ambulanssilla sairaalaan.