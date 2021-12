Kymmenillä risteilyaluksilla on havaittu koronatartuntoja – osalta aluksista on evätty pääsy satamaan Karibialla

Yli 60 aluksella havaittujen koronatartuntojen määrä on noussut niin korkeaksi, että Yhdysvaltain tautikeskus CDC on ottanut alukset joko seurantaan tai aloittanut niistä tutkinnan.

Esimerkiksi risteily-yhtiö Royal Caribbeanin Odyssey of the Seas -aluksella on kerrottu viime viikolla kymmenistä tartunnoista. Carnivalin Freedom-alus puolestaan käännytettiin Washington Postin mukaan Alankomaille kuuluvan Bonairen saaren satamasta.