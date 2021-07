Kymmenet tuhannet kertoivat hyväksikäytöstä partiojärjestön piirissä – osapuolet sopivat 850 miljoonan korvauksista Yhdysvalloissa

Yli 84 000 hyväksikäytön uhria haastoi Yhdysvaltojen suurimman partiojärjestön The Boy Scouts of American (BSA) oikeuteen viime vuonna. Kyseessä on todennäköisesti Yhdysvaltojen historian laajin seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevä oikeusjuttu. Partiojärjestö hakeutui viime vuonna konkurssiin hyväksikäyttösyytteiden tulvan takia.