Kylmää vettä Boris Johnsonin niskaan! Hallituksen tukipuolue ilmoitti jo etukäteen torppaavansa brexit-sopimuksen

Ilmoitus on paha taka-isku pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallitukselle, jonka tukipuolue DUP on. Johnson pyrkii saamaan erosopimuksen neuvoteltua ja hyväksytettyä EU:ssa ja brittiparlamentissa pikavauhtia, sillä muuten hän on velvoittu anomaan brexitille uutta lykkäystä. Eron on tällä hetkellä määrä tapahtua lokakuun lopussa.