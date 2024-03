Kyllä isä osaa -tähti Jarno Jokinen, 46, koki teini-ikäisenä myös julkisuuden ikävät puolet: "Alkaa väkisinkin näkemään ihmisissä sitä..."

90-luvun rakastettu Kyllä isä osaa -komediasarja on herännyt uudelleen henkiin, kun sarjaan perustuva, samanniminen elokuva saapui valkokankaille 28. maaliskuuta. Elokuvan päärooleissa nähdään samat tutut kasvot kuin Kyllä isä osaa -tv-sarjassakin: Perheen isää esittää Tom Lindholm , äitiä Tuija Ernamo , Jonna-tytärtä Maiju Jokinen ja Jussi-poikaa Jarno Jokinen . Lisäksi perheessä on yksi uusi tulokas, Jonnan poika Junnu ( Vilppu Eleinen ).

Kyllä isä osaa -sarjassa ja nyt myös elokuvassa Jussi-poikaa esittävälle Jarno Jokiselle valkokankaalla esiintyminen oli uusi, jännittävä kokemus. Hän kuitenkin totesi, että seurana on tuttu perhe kolmen vuosikymmenen takaa, jonka kanssa työskentely on hänen mukaansa ihanaa.

– Meillä on rytmiikka ja luottamus toisiimme. Kun kävelee settiin ja näkee ihmiset ympärillään, niin Jussi on jo siinä valmiina, hän kertoi MTV Uutisille Kyllä isä osaa -kutsuvierasensi-illassa.

– Onhan se jännää, kun ihmiset tunnistavat. Mutta siinä on se huono puoli, että kun teini-ikäisenä olet ensimmäistä kertaa valmistumassa aikuisuuteen, ja sitten sinulle laitetaan paikka parrasvaloissa, niin siinä alkaa väkisinkin näkemään ihmisissä sitä, että he odottavat sinulta jotain tiettyjä käytöstapoja, huomiota tai muuta. Se tekee oman persoonan muotoutumisen vähän vaikeaksi, hän sanoi.

– Olen siitä kovin tyytyväinen, koska tämä televisiosarja on minun menneisyyttäni. Nyt toki, kun tämä leffa tulee ulos, niin odotan kyllä, että ihmiset tulevat jutulle, ja se on ihan ok, saa tulla. Ymmärrän, että se on osa tätä.